В Нижневартовске определили районы с самыми дешевыми квартирами

Одни из самых дешевых квартир в Нижневартовске продают в Старом Вартовске и ближайших отдаленных районах города. Средняя стоимость квадратного метра здесь начинается примерно с 69,5 тысяч рублей, сообщают риелторы «Этажей».
«В поселке Тепличном удельная стоимость квадратного метра в июле составила 69 582 рублей», — следует из исследования аналитиков. В районе 16П тем временем квадрат в среднем стоит 72 924 рубля.
Немного по цене отличается недвижимость на вторичном рынке Старого Вартовска, который находится чуть ближе к основной части города. Стоимость квадратного метра тут составила почти 74 тысячи рублей.
Если смотреть на центральные районы Нижневартовска, то относительно доступное жилье продают в первом микрорайоне, который считается одним из старейших в городе. Здесь за квадрат в среднем просят около 78,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, какая ипотека стала самой популярной у жителей ХМАО. По данным сургутского эксперта по недвижимости Дениса Кравцова, чаще всего югорчане берут жилье по семейной программе.
