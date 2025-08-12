Челябинцы хранят в банках 874 миллиарда рублей

Жители Челябинской области хранят на вкладах в банках 874 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, за год сумма сбережений выросла на 21%.
«По состоянию на 1 июля южноуральцы держали на вкладах и счетах в банках, кроме счетов эскроу, более 874 млрд рублей. Вложения в иностранной валюте за год снизились на 11%. Их доля в общем объеме сбережений составила менее 3%», — заявили в Банке России.
Заместитель управляющего отделением Наталья Кузьмина отметила, что после снижения ключевой ставки банки уменьшили процентные ставки по вкладам, оставшись привлекательными для вкладчиков. Челябинцы предпочли сохранять свои средства на накопительных счетах и депозитах. В начале июля максимальная ставка по вкладам в рублях у десяти ведущих кредитных организаций достигла 17,9% годовых.
