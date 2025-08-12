12 августа 2025

Челябинский актер Робак сыграет в новом сериале «Трудный ребенок». Фото

В новом сериале с Робаком будет 17 серий
В новом сериале с Робаком будет 17 серий

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), присоединился к актерскому составу нового комедийного сериала «Трудный ребенок». Проект создан авторами популярного ситкома «Патриот», сообщает продюсерская компания Russian Code.

«Стартовали съемки нового комедийного сериала „Трудный ребенок“ о взрослении взрослых, где за шутками прячутся честные эмоции, а каждый герой вынужден учиться быть собой. В ролях: Геннадий Блинов, Борис Дейков, Стася Милославская, Александр Робак, Илья Макаров, Александр Лойе, Василий Кортуков и другие», — рассказали Russian Code в группе во «ВКонтакте».

Сюжет расскажет историю бывшего футболиста Фила, который становится наставником для трудного подростка и дочери участкового. Робак сыграет роль криминального авторитета, отца одного из подопечных главного героя. Режиссерами проекта выступили Владимир Болгов, Велимир Русаков и Никита Зубков.

«Сценарий — точное попадание в то, что мне хочется снимать именно сейчас. Он сочетает в себе метаиронию с поразительно доброй, почти наивной интонацией. Но для меня это прежде всего история о том, как люди сегодня пытаются (и не всегда умеют) общаться друг с другом», — отметил Болгов.

Робак (слева) сыграет роль криминального авторитета
Робак (слева) сыграет роль криминального авторитета
Фото:

