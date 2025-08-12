В Березниках возле дома нашли тело младенца

В городе Березники (Пермский край) возле дома № 71 на улице Мира было найдено тело новорожденного ребенка. О данном инциденте редакции «Свое ТВ» сообщили свидетели происшествия.
«На место оперативно прибыли представители правоохранительных органов, которые приступили к обследованию территории и установлению всех обстоятельств случившегося. Согласно предварительной информации, матерью ребенка является несовершеннолетняя жительница города. В настоящее время ведется расследование», — уточняет подробности телеканал в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. В региональном следкоме URA.RU пояснили, что сейчас следователями устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Ответ от полиции еще ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!