12 августа 2025

В Березниках возле дома нашли тело младенца

В Березниках прохожие обнаружили тело новорожденного на улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работали правоохранительные органы
На месте работали правоохранительные органы Фото:

В городе Березники (Пермский край) возле дома № 71 на улице Мира было найдено тело новорожденного ребенка. О данном инциденте редакции «Свое ТВ» сообщили свидетели происшествия.

«На место оперативно прибыли представители правоохранительных органов, которые приступили к обследованию территории и установлению всех обстоятельств случившегося. Согласно предварительной информации, матерью ребенка является несовершеннолетняя жительница города. В настоящее время ведется расследование», — уточняет подробности телеканал в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. В региональном следкоме URA.RU пояснили, что сейчас следователями устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Ответ от полиции еще ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Березники (Пермский край) возле дома № 71 на улице Мира было найдено тело новорожденного ребенка. О данном инциденте редакции «Свое ТВ» сообщили свидетели происшествия. «На место оперативно прибыли представители правоохранительных органов, которые приступили к обследованию территории и установлению всех обстоятельств случившегося. Согласно предварительной информации, матерью ребенка является несовершеннолетняя жительница города. В настоящее время ведется расследование», — уточняет подробности телеканал в соцсети «ВКонтакте». URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. В региональном следкоме URA.RU пояснили, что сейчас следователями устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Ответ от полиции еще ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...