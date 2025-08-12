Прокуратура Прикамья заинтересовалась гибелью младенца в Березниках

Тело ребенка обнаружили возле одного из домов в Березниках (архивное фото)
Расследование обстоятельств гибели младенца находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что тело погибшей новорожденной девочки обнаружено под окнами многоквартирного дома. Ее матерью является 16-летняя жительница Березников», — уточнили в прокуратуре.
Мертвого младенца обнаружили прохожие в Березниках 12 августа. Прокуратура контролирует ход всех проверок и установление обстоятельств случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!