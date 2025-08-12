12 августа 2025

Прокуратура Прикамья заинтересовалась гибелью младенца в Березниках

Тело ребенка обнаружили возле одного из домов в Березниках (архивное фото)
Тело ребенка обнаружили возле одного из домов в Березниках (архивное фото) Фото:

Расследование обстоятельств гибели младенца находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что тело погибшей новорожденной девочки обнаружено под окнами многоквартирного дома. Ее матерью является 16-летняя жительница Березников», — уточнили в прокуратуре.

Мертвого младенца обнаружили прохожие в Березниках 12 августа. Прокуратура контролирует ход всех проверок и установление обстоятельств случившегося.

