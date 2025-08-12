На теле мертвого младенца в Березниках нет следов насильственной смерти

При первичном осмотре погибшей новорожденной девочки в Березниках признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти младенца. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
«Тело мертвого младенца было найдено вечером 12 августа. При осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не установлено. Сейчас ожидаются результаты экспертизы. По их результатам будет принято решение», — уточнили в ведомстве.
Тело новорожденной девочки нашли прохожие вечером 12 августа. Ее матерью является 16-летняя жительница Березников. Следователи инициировали проверку по факту случившегося, прокуратура также взяла ход проверки на контроль.
