Путевые заметки: как добраться из Ямала в Чердынь и почему ее стоит посетить

Уральская земля славна огромным количеством интересных локаций и достопримечательностей: древние горы, менгиры, озера, святилища и национальные парки и, конечно же, старые города, которые порой задолго до нынешних уральских и сибирских центров играли огромную роль в развитии и становлении северо-восточных территорий России. Одним из таких городов — Чердынь в Пермском крае, который по праву имеет статус древнейшего на Урале. О том чем знаменита некогда столица Перми Великой и почему город обязателен для посещения любителей старины, читайте в путевых заметках корреспондента ямальской редакции.
Непростой путь из ЯНАО в Чердынь
Путь в Чердынь для путешественника из Ямало-Ненецкого автономного округа будет пролегать через Пермь, до которой можно добраться транзитом из Тюмени или Екатеринбурга. Автором было принято решение делать остановку в столице Свердловской области, так как проще было взять билет на самолет из Салехарда, а оттуда ехать поездом до Перми, куда с завидной регулярностью отправляются поезда. Самое интересное начинается позже — до Чердыни из Перми ходят только два автобуса, на которые очень трудно попасть, учитывая время прибытия поездов. Таким образом маршрут выглядел следующим образом: самолет Салехард — Екатеринбург (2,5 часа), поезд Екатеринбург — Пермь (6,5 часа), автобус Пермь — Соликамск (3,5 часа) и автобус Соликамск — Чердынь (1,4 часа). Путь непростой, так как сама Чердынь находится на солидном отдалении от столицы Пермского края и туда не протянута железная дорога.
Самый древний город на Урале
Несмотря на свою скромность и удаленность, Чердынь — древняя столица легендарной Перми Великой, один из главных форпостов на Урале и первый русский город Руси на северо-восточном направлении. Город входит в число немногих городов мира, стоящих на семи холмах. Наряду с Римом и Москвой, этот статус подчеркивает его особое историческое значение. Расположенная в глубине лесов и болот, Чердынь изначально была важнейшим пунктом на водных торговых путях. В период противостояния с Казанским ханством основной путь в Каму через Волгу был перекрыт, и освоение новых территорий шло через притоки Северной Двины. После присоединения Казани к Русскому государству Чердынь оказалась на перекрестке водных и волоковых путей, связывавших Вологодские и Архангельские края, Печору, Лозьву и Западную Сибирь. Помимо экономической и культурной роли, город стал первым центром христианства на Урале. Возраст у Чердыни более чем солидный — 574 года.
Город, который удивит самого искушенного туриста
Чердынь встречает гостей своей тишиной, почти полным отсутствием людей на улицах и неповторимой красотой природы. В глаза сразу бросается большое количество зелени и старинные здания, из которых буквально состоит город. Место будет интересно, как людям интересующимся историей древних уральских времен, так и любителям имперского периода России. К самым известным достопримечательностям городка относится Троицкое Городище — место откуда и начал расти город-форпост, здесь же были найдены предметы быта древних людей. С Троицкого холма открывается потрясающий вид на реку Колва и старую пристань, на месте которой сейчас располагается гостевой дом. Любителей легенд и дохристианской старины привлечет арт-объект «След богатыря Полюда» в камне, который удивляет своим размером, а сам Полюд — одна из центральных фигур местного эпоса. Как тут не поверить в богатырское наследие Урала? Самым древним храмом в Чердыне (и на Урале) является Иоанно-Богословский мужской монастырь, основанный в 1462 году христианским святителем Ионой Великопермским, который проповедовал православие местным языческим племенам.
Атмосфера уездного города Ч. 19 века
Гуляя по городу, глаза едва успевают переключать фокус с одного исторического здания на другое. Поскольку подавляющее большинство домов Чердыни постройки 18-19 века, то можно легко погрузиться в атмосферу дореволюционной России, где по указателям можно понять, где находилось пожарное отделение, полицейское управление или административные здания (в которых и сегодня находятся муниципальные и государственные учреждения). Впечатляет также городской музейный комплекс (кстати, один из лучших на Урале), который раскинулся на несколько зданий. В музее находятся уникальные экспонаты пермской деревянной скульптуры в экспозиции «Пермские боги едут домой», оковы Михаила Романова, который был сослан в соседний Ныроб, множество артефактов пермского звериного стиля, а также выставка, посвященная жизни Чердыни во время Великой Отечественной войны. Отдельно нужно упомянуть музей истории веры — единственный в своем роде на Урале, находящийся в бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1757–1784 годах. В экспозиции можно увидеть редчайшие иконы с изображением святых, которые почитались в этих местах и с изображениями достаточно редких христианских сюжетов. Удобство города состоит в том, что построен он идеально с точки зрения расположения улиц, поэтому заблудиться в Чердыни невозможно.
Почему обязательно стоит посетить Чердынь
Чердынь уникальна не только своими памятниками, музеями и великолепной природой, а еще, в немалой степени, «законсервированной» атмосферой старой России, здесь немноголюдно, но жители приветливы, город идеален для любителей старины и идеален для пеших прогулок, где невольно воображаешь себе тихую и уютную жизнь конца 19 века. Здесь время действительно остановилось и это не просто оборот речи. Ценители природы, туристы и рыбаки найдут здесь свой «персональный рай», ведь в городе и его окрестностях есть сразу три реки — Колва, Вишера и Кама, тем более в этих местах напрочь отсутствует вредное производство. Будучи в Чердыни абсолютно забываешь заботы и отвлекаешься от насущного. Стоить подчеркнуть, что в городской архитектурный ансамбль гармонично вписаны локации для отдыха с фонтаном и удобными скамейками. Завершить свое повествование хочется словами русского писателя-прозаика Дмитрия Мамина-Сибиряка, которые актуальны и в наше время, и с чем полностью согласен автор заметки — «Здесь еще жива эта глубокая старина и хранит свой эпический склад <…> для этнографов, археологов и бытописателей Чердынский край является непочатым углом».
