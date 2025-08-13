Politico: США просит Киев реалистично оценивать свою боеспособность

США призвали Украину трезво оценить свои военные возможности перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Об этом сообщает газета Politico.
«США просят их реалистично оценивать, что они способны сделать, располагая имеющимся боевым потенциалом», — сказано в сообщении. Кроме того отмечается, что в Белом доме призывают Киев быть прагматичнее в ходе переговорного процесса с Москвой.
Дополнительно сообщается, что украинская сторона продолжает попытки убедить Дональда Трампа поддержать ключевые для Украины условия будущих договоренностей. Предстоящая встреча Путина и Трампа была анонсирована президентом США, который подчеркнул, что переговоры будут проходить один на один.
