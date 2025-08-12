«Хор Турецкого» выступит с бесплатными концертами в ХМАО

В Сургуте, Лангепасе и Когалыме пройдут бесплатные концерты коллектива «Хор Турецкий» под открытым небом. Об этом сообщила замгубернатора ХМАО Елена Майер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Эти выступления — подарок югорчанам в преддверии сразу нескольких важных дат: Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Дня флага России и Дне городов Лангепаса и Когалыма. Жители и гости округа смогут услышать под открытым небом любимые песни военных лет», — следует из сообщения.
Сначала коллектив выступит в Сургуте, концерт запланирован 20 августа на центральной площади. Следом хор приедет 21 августа в Лангепас и выйдет на сцену на площади у центра культуры «Нефтяник». А завершающим тур станет концерт 22 августа в Когалыме на площади по улице Сибирской.
Ранее URA.RU рассказывало, как прошел бесплатный концерт в Ханты-Мансийске в честь закрытия молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся». На сцене выступили основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и сын эстрадного певца Олега Газманова Родион. Также на публику вышла и певица Елизавета Долженкова.
