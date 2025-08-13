В Челябинске за год сильно подорожали комнаты в коммуналках

В Челябинске в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года цены на комнаты выросли на 7% до 1 077 000 рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за последний год число комнат резко сократилось, это довольно узкий сегмент рынка. Поэтому на них есть спрос, соответственно растет и цена», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
При этом самыми подорожавшими стали комнаты в Магнитогорске (+62%), Махачкале (+49,8%) и Курске (+35,3%). В Москве за год комнаты подорожали в среднем на 17,5% до 4 630 000 рублей. В Подмосковье цена на них выросла на 5,7% до 1 850 349 рублей, а в Санкт-Петербурге цены на комнаты в коммуналках увеличились на 9,5% до 2 971 563 рублей. В целом по России подобная недвижимость за год подорожала на 9,7%, до 1 462 430 рублей за объект.
