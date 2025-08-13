Власти рассказали, когда Екатеринбург будет готов к пуску тепла

Мэр Орлов: к середине сентября Екатеринбург должен быть готов к пуску тепла
Екатеринбург должен быть готов к отопительному сезону к середине сентября. С таким заявлением выступил Алексей Орлов.

«Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом в четком соответствии с графиком. Заменено почти 49 километров инженерных сетей, проведено четыре этапа гидравлических испытаний», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По словам мэра, в 80% жилых домов и соцучреждений уже завершены промывка и опрессовка систем отопления. Специалисты загерметизировали 12 тысяч погонных метров межпанельных стыков, отремонтировали 26,5 тысячи «квадратов» кровли, а также обновили по восемь тысяч «квадратов» отмостков и фасадов зданий.

