Судебные приставы выдворили из ХМАО сотни мигрантов

Судебные приставы ХМАО выдворили за пределы России 228 иностранных граждан. Все они находились на территории страны без законных оснований, сообщило ведомство на официальном сайте.
«За семь месяцев 2025 года за нарушение правил въезда и пребывания в России выдворен 61 гражданин Таджикистана, 75 — Узбекистана, 23 — Кыргызстана, 39 — Азербайджана. Также отправлены на родину 16 граждан Китая, четыре — Казахстана, по два — Армении, Беларуси и Кубы, по одному — Туркменистана и Камеруна», — уточнили в ведомстве.
Все иностранцы были оштрафованы за нарушение режима пребывания. Затем суд вынес постановления об их административном выдворении. До отправки на родину они находились в центрах временного содержания, предназначенных для лиц, подлежащих депортации или выдворению. Судебные приставы оформили необходимые документы и сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в ходе рейда было задержано 70 мигрантов на территориях крупнейшего торгового комплекса и городского кладбища. Всего силовики проверили 300 человек.
