Мэрия Екатеринбурга начала торговать землей под новые киоски «Роспечати»: карта

Мэрия Екатеринбурга выставит на торги в 2025 году 51 место под киоски Роспечати
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас в Екатеринбурге идет демонтаж киосков
Сейчас в Екатеринбурге идет демонтаж киосков Фото:

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги первые 20 мест, которые подходят для размещения киосков «Роспечати», — там не проходят инженерные сети, нет перекрытия обзора автомобилистам. Всего в этом году, согласно данным администрации, разыграют через аукцион 51 место. URA.RU подготовило карту, где можно будет найти газеты и журналы.

Киоски «Роспечати» останутся, в частности, на Куйбышева, 48 (около парка имени Павлика Морозова), на Челюскинцев, 27 (около железнодорожного вокзала), на Бардина, 33. Пока на аукционы заявились шесть из восьми районов города.

Договоры будут заключаться на семь лет. В трех районах города выбрано два места под киоски. Начальная цена лота в Верх-Исетском составляет в обоих случаях 144,3 тысячи рублей. В Железнодорожном районе — 79,3 тысячи и 320,4 тысячи рублей. В Октябрьском районе 34, 4 тысячи и 225, 7 тысяч рублей.

В Ленинском районе на аукцион заявлено семь мест под киоски «Роспечати». Цена лотов варьируется от 97, 5 тысяч рублей до 219, 9 тысяч. В Чкаловском районе шесть. Стоимость мест пока не определена. В Кировском районе пока выделено одно место за 256,5 тысяч рублей. 

Сейчас в Екатеринбурге располагается 135 киосков «Роспечати», работают из них 80. Согласно новому постановлению, в 2025 году будет демонтировано 50 точек, в 2026 году еще шесть, так как у владельцев закончились сроки текущих договоров. И продлевать соглашения оказалось нельзя — объекты расположены неправильно. Новые договора по размещению киосков «Роспечати» будут заключаться только через участие бизнесменов в торгах.

Однако, как объяснил URA.RU глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов, такие условия могут оказаться неподъемными для собственников. Так как прибыль от такого рода бизнеса в месяц может составлять всего лишь 10 тысяч рублей. Ранее собственники точек «Роспечати» заключали с мэрией договоры аренды и платили в 10 раз меньше, чем другие предприятия, из-за социальной значимости бизнеса.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга выставила на торги первые 20 мест, которые подходят для размещения киосков «Роспечати», — там не проходят инженерные сети, нет перекрытия обзора автомобилистам. Всего в этом году, согласно данным администрации, разыграют через аукцион 51 место. URA.RU подготовило карту, где можно будет найти газеты и журналы. Киоски «Роспечати» останутся, в частности, на Куйбышева, 48 (около парка имени Павлика Морозова), на Челюскинцев, 27 (около железнодорожного вокзала), на Бардина, 33. Пока на аукционы заявились шесть из восьми районов города. Договоры будут заключаться на семь лет. В трех районах города выбрано два места под киоски. Начальная цена лота в Верх-Исетском составляет в обоих случаях 144,3 тысячи рублей. В Железнодорожном районе — 79,3 тысячи и 320,4 тысячи рублей. В Октябрьском районе 34, 4 тысячи и 225, 7 тысяч рублей. В Ленинском районе на аукцион заявлено семь мест под киоски «Роспечати». Цена лотов варьируется от 97, 5 тысяч рублей до 219, 9 тысяч. В Чкаловском районе шесть. Стоимость мест пока не определена. В Кировском районе пока выделено одно место за 256,5 тысяч рублей.  Сейчас в Екатеринбурге располагается 135 киосков «Роспечати», работают из них 80. Согласно новому постановлению, в 2025 году будет демонтировано 50 точек, в 2026 году еще шесть, так как у владельцев закончились сроки текущих договоров. И продлевать соглашения оказалось нельзя — объекты расположены неправильно. Новые договора по размещению киосков «Роспечати» будут заключаться только через участие бизнесменов в торгах. Однако, как объяснил URA.RU глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов, такие условия могут оказаться неподъемными для собственников. Так как прибыль от такого рода бизнеса в месяц может составлять всего лишь 10 тысяч рублей. Ранее собственники точек «Роспечати» заключали с мэрией договоры аренды и платили в 10 раз меньше, чем другие предприятия, из-за социальной значимости бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...