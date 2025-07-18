«Надо разместить в «Красно-Белом»»: в мэрии Екатеринбурга жарко поспорили из-за киосков Роспечати

Жаркий спор произошел в мэрии Екатеринбурга по поводу сноса киосков Роспечати из-за окончания договоров аренды. На встречу с главой департамента потребительского рынка Максимом Чаплыгиным собрали представителей главных печатных СМИ области, чтобы решить проблему. Кто-то даже предложил спасти прессу алкомагазинами. На совещании побывал и корреспондент URA.RU.
«Мы взяли на себя обязательство подобрать новые места. Мы их выполняем. Но раз у нас в нормативных документах написано, что только аукционом, то других вариантов продления договоров нет. Проведено было девять. Два договора были заключены. Сергей Ченцов (директор „Роспечати“, — прим. URA.RU) принял участие в аукционах, но, к сожалению, договор заключать не стал. Вопрос встал в оценке права на размещение, там она порядка 250 тысяч рублей. На сегодня есть поручение главы подумать, как уменьшить эту плату за размещение», — объяснил Чаплыгин. Подчеркнув, что новые места сейчас ищут и для размещения киосков с мороженым, так как власти заинтересованы в поддержке местных производителей.
Однако, по словам Чаплыгина, чтобы снизить стоимость размещения для Роспечати, должно быть четкое обоснование, в чем их социальная значимость. Мэрия готова выйти с предложением на гордуму, если будут получены четкие аргументы. Так как пока такие киоски являются нерентабельными. Сегодня НТО (нестационарные торговые объекты) Роспечати приносит в бюджет города 5-6 тысяч рублей. Так как в 2024 году на гордуме было принято решение понизить плату за размещение таких киосков. Был заложен коэффициент 0,001.
Директор «МК-Урал» Ольга Михайлова высказала опасение, что отсутствие киосков приведет к закрытию печатных изданий и к их переходу в интернет. Плюс, придется значительно сокращать тиражи, так как продавать через отделения Почты России стало сложно — они работают где-то пару дней, где-то пять дней в неделю. Представители «Российской газеты» попросили отсрочку, пока решается вопрос, не сносить киоски. Однако, как отметил Чаплыгин, закон для всех един.
В качестве альтернативы в мэрии предложили объединять НТО — печатную продукцию и, например, мороженое. Или, как заявляли ранее сами издатели, продавать газеты и журналы в магазинах шаговой доступности,
«Например, представители одного из СМИ сказали, помогите провести или проведите переговоры с „Красным и белым“ и магазином „Бристоль“. Они в шаговой доступности везде», — напомнила глава департамента информации администрации Екатерина Мезинцева. На что Михайлова парировала, что такие точки «не место для печати».
Сейчас в Екатеринбурге располагается 135 киосков «Роспечати», работают из них 80. И у всех заканчивается договор. Как и в целом у 1,6 тысяч НТО. Из них у 200 договоры заканчиваются в 2026 году. Продлевать их не могут, так как, как выяснилось, расположены все киоски неправильно. И федеральное законодательство поменялось, и усилены требования ГИБДД по безопасности перекрестков, по треугольникам видимости, и у МЧС по противопожарным расстояниям.
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