Вышедший из тюрьмы экс-следователь будет кормить свердловских детей

В Среднеуральске исполняющим обязанности директора муниципального учреждения «Детское питание» назначен недавно вышедший из тюрьмы адвокат Владислав Вострецов, ранее возглавлявший следственный отдел по Верхней Пышме. Об этом URA.RU сообщил обеспокоенный читатель.
«В Среднеуральске на должность директора СМБУ „Детское питание“ назначили человека недавно вышедшего из тюрьмы Вострецова В.А.», — поделился собеседник. Однако в мэрии Среднеуральска подчеркнули, что несмотря на бывшую судимость, Вострецов имеет право занимать данную должность. «Владислав Вострецов занимает должность заместителя директора. Правовых препятствий занимать должность у него нет», — прокомментировали в пресс-службе.
В 2019 году Вострецов был задержан совместно с замглавы свердловского СК Михаилом Бусылко в Екатеринбурге. Вострецов выступил посредником в передаче взятки Бусылко в размере 1,8 млн рублей, за что получил 7,5 года лишения свободы.
Согласно открытым данным, СМБУ «Детское питание» оказывает услугу по организации питания в школах и детсадах Среднеуральска. Учредителем компании является администрация города. Исполняющим обязанности директора указан Вострецов Владислав Александрович, который также является учредителем ООО «Юридическая Компания Еланцев, Вострецов и Партнеры».
