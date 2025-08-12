Врачи ХМАО назвали самые распространенные виды онкологии у детей

Почти половина детей с онкологическими заболеваниями в Югре страдает острым лимфобластным лейкозом. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовской окружной клинической детской больнице.
«С начала года в онкоотделение нашей больницы госпитализировали 24 ребенка. У 11 из них диагноз — острый лимфобластный лейкоз», — рассказали в медучреждении.
Пациенты поступают в Нижневартовскую больницу со всего округа. Кроме лейкоза, врачи выявили лимфому у трех детей, солидные опухоли — у девяти, гистиоцитоз — у одного. Двенадцать пациентов уже выписаны в состоянии ремиссии.
По словам врача-онколога детского онкологического отделения Романа Корягина, во время лечения дети часто сталкиваются с осложнениями, и поддержка семьи играет ключевую роль. «Когда к нам поступают тяжелые дети, самое главное — вклад семьи и активное взаимодействие с доктором. Очень важно, как родители настроены на лечение», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО все больше детей заболевает раком. В регионе в 2024 году у детей в возрасте от нуля до 17 лет зарегистрировали 390 злокачественных новообразований, в 2022 году число равнялось 374.
