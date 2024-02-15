Онколог рассказала, какие дети чаще всего страдают от рака

Злокачественные опухоли зачастую выявляются у маленьких детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева.
«Злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в 2—3 года. На первом месте острый лимфобластный лейкоз», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью «Известиям». Врач отметила, что нередко возникают такие случаи, когда дети из родильного отделения перемещаются в реанимацию, а уже оттуда — в онкологический диспансер. Она подчеркнула, что семьи с такими детьми нуждаются во всесторонней поддержке.
Российские медики также рассказывали, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них, в их число входят заболевания ВИЧ, а также гепатиты разных типов.
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