Онколог рассказала, какие дети чаще всего страдают от рака

Врач-онколог Варфоломеева: дети от двух до трех лет чаще других подвержены раку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Дети до трех лет входят в группу риска, подверженных онкологии Фото:

Злокачественные опухоли зачастую выявляются у маленьких детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева.

«Злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в 2—3 года. На первом месте острый лимфобластный лейкоз», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью «Известиям». Врач отметила, что нередко возникают такие случаи, когда дети из родильного отделения перемещаются в реанимацию, а уже оттуда — в онкологический диспансер. Она подчеркнула, что семьи с такими детьми нуждаются во всесторонней поддержке.

Российские медики также рассказывали, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них, в их число входят заболевания ВИЧ, а также гепатиты разных типов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Злокачественные опухоли зачастую выявляются у маленьких детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева. «Злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в 2—3 года. На первом месте острый лимфобластный лейкоз», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью «Известиям». Врач отметила, что нередко возникают такие случаи, когда дети из родильного отделения перемещаются в реанимацию, а уже оттуда — в онкологический диспансер. Она подчеркнула, что семьи с такими детьми нуждаются во всесторонней поддержке. Российские медики также рассказывали, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них, в их число входят заболевания ВИЧ, а также гепатиты разных типов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...