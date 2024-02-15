Онколог рассказала, какие дети чаще всего страдают от рака

Врач-онколог Варфоломеева: дети от двух до трех лет чаще других подвержены раку

15 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Дети до трех лет входят в группу риска, подверженных онкологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Злокачественные опухоли зачастую выявляются у маленьких детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева. «Злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в 2—3 года. На первом месте острый лимфобластный лейкоз», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью «Известиям». Врач отметила, что нередко возникают такие случаи, когда дети из родильного отделения перемещаются в реанимацию, а уже оттуда — в онкологический диспансер. Она подчеркнула, что семьи с такими детьми нуждаются во всесторонней поддержке. Российские медики также рассказывали, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них, в их число входят заболевания ВИЧ, а также гепатиты разных типов.

Злокачественные опухоли зачастую выявляются у маленьких детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом рассказала директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева. «Злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в 2—3 года. На первом месте острый лимфобластный лейкоз», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью «Известиям». Врач отметила, что нередко возникают такие случаи, когда дети из родильного отделения перемещаются в реанимацию, а уже оттуда — в онкологический диспансер. Она подчеркнула, что семьи с такими детьми нуждаются во всесторонней поддержке. Российские медики также рассказывали, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них, в их число входят заболевания ВИЧ, а также гепатиты разных типов.