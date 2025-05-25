В ХМАО дети начали чаще болеть онкологией

В Югре все больше детей заболевает раком — в прошлом году было зарегистрировано почти 400 случаев злокачественных новообразований у несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве.
«В регионе в 2024 году у детей в возрасте от нуля до 17 лет зарегистрировали 390 злокачественных новообразований. А в 2022 году — 374», — сказано в сообщении.
«Самыми распространенными видами рака у детей являются острые лейкозы, лимфомы и солидные опухоли (те, которые локализуются в любых частях организма, кроме головного мозга). При ранней постановке диагноза ремиссии достигают 90% маленьких пациентов», — пояснила главный внештатный детский онколог депздрава Югры Надежда Пищаева.
Всего в 2024 году раком заболело более 38 108 человек, в 2022 году же было зарегистрировано 33 976 таких случаев. При этом злокачественные новообразования встречаются реже, чем доброкачественные.
Ранее URA.RU писало, что главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан.У мужчин это оказался рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы.
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