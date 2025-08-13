Зеленскому предрекли дипломатический угол после саммита Путина и Трампа

Axios: Зеленский попал в дипломатический капкан перед саммитом Путина и Трампа
Зеленский на фоне успехов РФ на фронте может оказаться загнанным в угол при переговорах
Зеленский на фоне успехов РФ на фронте может оказаться загнанным в угол при переговорах
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной дипломатической ситуации накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 15 августа в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники в украинском руководстве.

«Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол», — отмечает Axios. Портал уточняет, что команда Зеленского предпринимает усилия для того, чтобы повлиять на позицию президента США перед встречей с Путиным.

В частности, украинская сторона старается преуменьшить военные успехи России, а также ведет интенсивные переговоры с лидерами европейских и других государств для снижения рисков неблагоприятного исхода саммита. По словам неназванного украинского чиновника, сейчас Киев не уверен в своем влиянии на Трампа, но продолжает попытки: «Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки», — приводит цитату Axios.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся 15 августа в Анкоридже. Ожидается, что на переговорах особое внимание будет уделено ситуации на Украине и возможным путям урегулирования конфликта. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.

