Назван самый обеспеченный кандидат в губернаторы Пермского края

Избирательная комиссия опубликовала отчет о расходовании средств кандидатов в губернаторы Пермского края. Больше всего денег — 51 431 120 рублей — поступило на счет действующего главы региона Дмитрия Махонина. Из них 12 млн рублей ему перечислила «Единая Россия».
«Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда — 51 431 120 рублей. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, — 12 000 000 рублей», — говорится в отчете.
Еще 39 381 120 рублей Махонину пришло в качестве добровольных пожертвований от юридических лиц. Также кандидат положил на счет 50 тысяч собственных средств.
Глава Прикамья потратил 15,3 млн рублей: 650 тысяч ушло на организацию сбора подписей в рамках мунфильтра, а еще 14,7 млн рублей ушли на «оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам». Итого на счете Махонина осталось 36 124 120 рублей.
На втором месте по количеству денег на счету — депутат ЗС Денис Шитов (Новые люди), 1 030 000 рублей. Из низ 30 тысяч — собственные средства кандидата, 1 млн — пожертвования от юрлиц. Но 500 тысяч ему удалось положить не с первого раза: изначально там неправильно было указано назначение платежа, но ошибка была исправлена. Денис Шитов потратил пока только 30 тысяч — на сбор подписей.
Полностью на свои средства проводит пока выборы Ксения Айтакова (КПРФ). Она положила на счет 125 тысяч рублей личных денег. Потратила — 123 300 на подписи муниципальных депутатов. Олег Постников (ЛДПР) направил 56 700 рублей: 41700 ему дала партия, 15 тысяч — собственные средства. Израсходовано 15 тысяч (на подписи). Меньше всего денег на счету у кандидата от «Партии пенсионеров» Людмилы Караваевой: 35 тысяч рублей. Все потрачены на сбор подписей. Караваева считается «техником» Дмитрия Махонина.
