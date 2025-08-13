В России создали мощнейшее оружие, уничтожающее БПЛА за долю секунды: что известно о лучемете «Посох»

Российские войска впервые продемонстрировали боевой лазер «Посох», сбив беспилотник ВСУ FP-1 в зоне специальной военной операции. Данный лучемет способен прожигать крылья и двигатели БПЛА. Что это за оружие, какие материалы может прожечь и мнения экспертов на его счет — в материале URA.RU.
Для чего разработано оружие
Основной задачей лучемета «Посох» является сбивание вражеских БПЛА. Типичные украинские FPV-дроны не в состоянии зафиксировать лазер, в связи с чем он спокойно может поражать воздушные цели.
По словам неназванного директора компании-разработчика, для лучемета в приоритете является украинский дрон «Лютый». «Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон „Лютый“, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — заявляли разработчики. Их слова приводят РИА Новости.
Характеристики
Данное оружие может за одну десятую долю секунды прошить крыло БПЛА и стальной лист толщиной в сантиметр. Дерево и бумага также не станут проблемами для лучемета, пишет Life.
В отличие от типичных систем ПВО, «Посох» — абсолютно бесшумное оружие. Также не меньшим плюсом является то, что лучемет мобилен. Он может быть установлен на бронеавтомобиль и питаться от аккумуляторов.
Не меньшим преимуществом является и радиус действия «Посоха». Судя по информации, он может поразить цель на расстоянии до двух километров. Скорость прожигания данного лазера увеличилась в 15 раз, по сравнению с предыдущей версией.
Испытания лучемета
На первых испытаниях, которые проводились на полигоне, лазерная установка поразила двигатель БПЛА за 0,2 секунды. Расстояние от «Посоха» до статического макета беспилотника составляло 500 метров. Об этом сообщают РИА Новости.
Позже были проведены испытания обновленной версии лучемета. На дистанции в 50 метров крыло дрона было прошито насквозь за 0,1 секунды. Также был прошит стальной лист толщиной 10 миллиметров, было уменьшено пятно лазера и увеличена мощность.
Российские военные впервые продемонстрировали применение боевого лазера для уничтожения БПЛА 13 августа. Тогда было опубликовано видео в telegram-канале «Военный осведомитель». На нем отчетливо эффективную работу «Посоха».
Оценка экспертов
Эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач положительно оценил возможности «Посоха». По его словам, это «рабочая тема» против БПЛА.
«Лазеры для ближнего контура обороны в городе и защиты техники — это рабочая тема против дронов», — заявил Товкач. Его слова приводит телеканал «Царьград».
Также уже выше названный гендиректор компании-разработчика заявлял, что, по его мнению, они двигаются в правильном направлении: «Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия». Его слова приводит «Газета.ru».
