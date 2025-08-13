Что было поручено по итогам Честного маршрута Артюхова в 2024 году: итоги работы на местах

В ЯНАО 13 августа стартовал седьмой Честный маршрут губернатора округа Дмитрия Артюхова. Это будет уже седьмая поездка главы Ямала по региону. Во время своего прошлого Честного маршрута он посетил шесть городов и пять отдаленных районов. По итогам этих визитов было дано более 160 поручений. О том, какие это были поручения, что уже успели исполнить, а что нет — в материале URA.RU.
Ноябрьск
В прошлом году Артюхов решил построить свой маршрут нестандартно, поэтому стартовал не в Салехарде, а в Ноябрьске. За двухчасовую встречу местные жители успели задать порядка 20 вопросов, а также узнать о том какие новые объекты будут построены.
К 50-летию города
Осенью самый южный город ЯНАО будет праздновать свой 50-й юбилей. Ко Дню рождения Ноябрьска должны подготовить ряд объектов, которые станут подарком для жителей. К таким относится школа «Гравитация», которая станет одной из самых больших в округе. В ней смогут учиться 1200 детей, а общая площадь здания составит 34 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют амфитеатр, лазерный тир, бассейн на пять дорожек, теплый переход в третью школу, поставят витражи.
Дмитрий Артюхов остался недоволен ходом строительства, когда приезжал проверять объект год назад. После этого стоимость школы возросла до 5 млрд 242 млн рублей (ранее это было 2 млрд 547 млн рублей), а срок сдачи перенесся на конец августа 2026 года.
Помимо этого, сейчас идут работы по чистовой отделке в самой большой на Ямале поликлинике. Ее площадь — порядка 13 тысяч квадратных метров. Здание возводится на территории действующего больничного городка и будет соединено теплым переходом с существующим терапевтическим корпусом. Здесь создадут терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое отделения, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным выходом, а также административные помещения. Работы планируется завершить в срок.
Кроме того, к юбилею в самом центре города будет построен спорткомплекс «Ноябрьск-Арена». В нем расположится 50-метровый бассейн и сауной, ледовая арена, спортивные залы для занятий самбо, аэробикой и хореографией, а также роллердром, комплекс из стрелковых тиров по 50 и 25 метров и универсальный зал. К текущему моменту объект еще не сдан, работы продолжаются.
Аналогичная ситуация и на еще одном спортивным объекте-подарке жителям. Спортзал для проведения соревнований высокого уровня в девятом микрорайоне Ноябрьска разместится на площади в восемь тысяч квадратных метров. Площадка предназначена для мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, бокса.
Единственный объект-подарок, который уже завершен — Детская школа искусств Петра Чайковского на улице Ленина, 36. Само здание построили более 30 лет назад, поэтому оно требовало капитального ремонта внутри и снаружи, а также адаптации для инвалидов. Теперь здесь — на площади более двух тысяч квадратных метров — расположены современная образовательная площадка, уютный камерный зал для концертов и мероприятий, а также 46 аудиторий. Сейчас в школе обновленные стены, современные дизайнерские решения и стильное освещение.
В процессе
Во время своего прошлого Честного маршрута губернатор анонсировал строительство нового аэропорта. В начале июля в 2025 году там уже стартовали проектно-изыскательские работы, а осенью 2024 — завершился ремонт привокзальной площади и началось строительство парковки на 146 машино-мест. Необходимость модернизации аэропорта связана с устареванием существующего здания, построенного более 40 лет назад и не соответствующего современным требованиям. После всех работ на территории аэропорта появятся зоны отдыха и теплые остановки общественного транспорта. На данный момент уже обустроены бордюры, опоры освещения и высажены деревья.
Кроме того, Артюхов пообещал расширить возможности Ноябрьского центра патологии речи. Обновления планируются к 2026 году. Благодаря им, штат специалистов увеличится до 46 человек, а площадь учреждения — до тысячи квадратных метров.
Также продолжаются работы над культурно-спортивным комплексом «Ямал». Начало строительства долгожданного объекта станет подарком округа к юбилею города. Внутренние планировки были подготовлены заранее.
В то же время на месте снесенного КСК «Ямал» строится здание с современным концертным залом. На время зимних праздников на освободившейся территории размещали большой ледовый городок.
Что завершено
В Ноябрьске после масштабного ремонта открылся центр досуга «Нефтяник». В здании провели капитальный ремонт: обновили холл, коммуникации, привели в порядок фасад, провели благоустройство прилегающей территории, установку нового освещения, озеленение, поменяли асфальт, поставили скамейки и урны.
Помимо этого, после масштабных работ в городе открыли сквер Опаленной юности. Здесь установили настоящую военную технику и восьмиметровый монумент — памятник воину-защитнику. Бронзовый мемориал воплотил в себе образ современного российского солдата и стал местом памяти героев СВО.
Еще в Ноябрьске завершили благоустройство прибрежной зоны озера Ханто. На набережной сделали пешеходную дорожку, обустроили мангальные беседки и спортивную зону. Также там работает система видеонаблюдения, установлено освещение, есть парковка. Несмотря на это, купание на озере пока запрещено.
Муравленко
Город Муравленко — традиционная точка на карте Честного маршрута Артюхова. В прошлом году жителями был озвучен ряд важных вопросов, касавшихся здравоохранения, образования и прочего.
В процессе
В Муравленко продолжается строительство нового большого больничного комплекса. Он рассчитан на 730 посещений и объединит под одной крышей взрослую поликлинику, женскую консультацию, стоматологию, аптеку и административные службы. Здание будет оснащено просторными светлыми холлами, наглядной навигацией, зонами отдыха, фасадным остеклением, а также там появятся восемь лифтов, включая грузовые и пассажирские. На сегодняшний день строители завершили все бетонные работы, ведется монтаж кровли, электрических сетей и систем тепловодоснабжения. Началась установка фасадных систем, окон и витражей, а также подготовка к внутренней отделке помещений. Территорию вокруг комплекса озеленят, обустроят прогулочную зону и парковку.
Параллельно идет возведение двухэтажного инфекционного отделения площадью более двух тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены палаты для пациентов, помещения для обработки и дезинфекции оборудования, а также автономная система энергоснабжения и кислородная станция. Уже построена площадка для обеззараживания автотранспорта, в ближайшее время начнутся отделочные работы. Также возводится новое здание морга: завершено строительство первого этажа и установлены перекрытия.
Кроме того продолжается строительство центра единоборств «Северный характер». Там смогут заниматься более 350 спортсменов. Для этого в центре появятся тренажерный зал, секции бокса, дзюдо, шахмат и самбо. Объект уже возведен на площади более 2,5 тысяч квадратных метров. Сейчас выполняются отделочные работы, монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и обустройство уличных площадок для воркаута с инклюзивным оборудованием.
Готово
На Карамовском посту работает новая заправка, о которой муравленковцы просили в прошлом году. Станция, работающая круглосуточно, оборудована тремя топливными колонками, включая одну высокоскоростную специально для грузовиков. Внутри водители и пассажиры могут отдохнуть, перекусить и воспользоваться туалетом.
Губкинский
В 2024 году при выстраивании Честного маршрута губернатор максимально опирался на пожелания ямальцев. В Губкинском он проверил ход строительства социальных объектов и получил запросы на объекты образования.
В процессе
Новая педиатрия строится в 10 микрорайоне Губкинского. Площадь четырехэтажного здания около 11,5 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся амбулаторно-поликлиническое отделение на 200 посещений в смену, стационар на 15 коек, лаборатория, Центр здоровья детей. Планировалось, что объект будет завершен ко Дню города, однако сейчас его готовность составляет около 70%.
Готово
В шестом микрорайоне Губкинского завершилось строительство школы на 800 мест. Четырехэтажное здание площадью 18 тысяч квадратных метров оснащено лабораториями для изучения естественных наук и IT-дисциплин, несколькими актовыми залами и специализированными мастерскими. На пришкольной территории создана полноценная спортивная инфраструктура: оборудованы футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также зоны отдыха.
Тарко-Сале
В Тарко-Сале по объектам строительства был задан лишь один вопрос. Он касался строительство школы на 400 мест. Новое учебное учреждение заработало еще 1 сентября 2024 года. Старшеклассники уже получают образование в пяти основных направлениях: естественных науках, технологиях, социально-экономических дисциплинах, гуманитарных науках и общеобразовательном профиле. Для каждого направления предусмотрено по два варианта специализации, а сотрудничество налажено с ведущими вузами страны.
Новый Уренгой
Источники URA.RU утверждают, что Новый Уренгой и проблемы его местных жителей будут рассматриваться с особым пристрастием. Предполагается, что это связано с приближающимся 50-летием города, на котором ожидаются высокопоставленные федеральные чиновники. Список объектов, за подготовкой которых в преддверии праздника особо следят власти города и округа — в материале URA.RU
