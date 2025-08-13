В Венгрии упрекнули Зеленского за отказ заключать мир с Россией

Сийярто: Зеленскому давно стоило начать переговоры о мире
Владимир Зеленский ранее раскритиковал Венгрию за позицию по миру
Владимир Зеленский ранее раскритиковал Венгрию за позицию по миру Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 августа ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Киеву следовало бы раньше начать переговоры о мире. Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Венгрия уже три с половиной года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украина была бы в лучшем состоянии, если бы Зеленский поступил так же», — отметил Сийярто. По его словам, сотни тысяч украинцев были бы спасены. 

Ранее Венгрия отказалась присоединиться к совместному заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, где страны ЕС взяли на себя обязательство продолжать военную и дипломатическую поддержку Киева и усиливать санкционное давление на Россию. После этого президент Украины Владимир Зеленский публично выразил недовольство позицией, указав на необходимость единой линии среди европейских партнеров.

