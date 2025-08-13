Еще одна турецкая авиакомпания запретила пользоваться пауэрбанками во время полета

Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полета. Об этом сообщили местные СМИ.
«По рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM) запрещено использование во время полета портативных зарядных устройств (пауэрбанков) с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт/ч, электронных сигарет, запасных или внешних аккумуляторов, их можно провозить в ручной клади», — говорится в сообщении AJet. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
В компании уточнили: провоз литиевых батарей мощностью от 100 до 160 Вт/ч возможен только при наличии разрешения авиаперевозчика. Если мощность аккумулятора превышает 160 Вт/ч, его перевозка допускается исключительно как багаж при соблюдении специальных условий.
Это решение принято по рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM) и стало ответом на ужесточение мер безопасности на борту. Ранее аналогичный запрет ввела другая турецкая компания — Pegasus.
Генеральное управление гражданской авиации Турции рекомендовало авиакомпаниям ужесточить правила использования портативных зарядных устройств после инцидента с рейсом Asiana Airlines. В конце июля самолет южнокорейской авиакомпании, вылетевший из Стамбула в Сеул, был вынужден вернуться в аэропорт из-за утерянного пассажиром пауэрбанка.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу отмечал, что такие случаи требуют дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажиров. С августа ужесточились и правила перевозки «умных» чемоданов: Turkish Airlines ввела запрет на провоз багажа с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами как в ручной клади, так и в основном багаже.
