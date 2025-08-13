В Екатеринбурге возбудили новое дело против хама на Mercedes, избившего девушку

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело против водителя черного Mercedes Тимура Мусаева, который в мае ударил курьера Наталью Ф. у торгового центра Veer Mall. Об этом URA.RU рассказал источник, также сведения подтверждаются данными картотеки райсуда.
Инцидент, после которого Мусаев попал под стражу, произошел 9 мая. Наталья приехала туда, чтобы отдать заказ, но якобы перегородила дорогу иномарке. Между ней и Мусаевым произошел конфликт. По предварительным данным, мужчина дважды ударил девушку и разбил ей телефон. Она получила сотрясение мозга.
На следующий день Мусаева доставили в отдел полиции, где вменили ему статью о хулиганстве (213 УК РФ). 12 мая Орджоникидзевский райсуд заключил Мусаева в следственный изолятор. Свою вину по этому эпизоду он признал.
Сейчас дело пополнилось новым обвинением. Предварительно, в основу лег эпизод с инвалидом, который произошел два года назад. Потерпевший заявлял, что Тимур и его друзья якобы ловили его в разных местах города, угрожали и заставляли извиниться на камеру. Якобы инвалид писал кому-то из них оскорбления в соцсетях. Тогда силовики отказались возбудить дело против Мусаева. Сейчас ему вменили еще одну статью о хулиганстве и статью об угрозе убийством (119 УК РФ).
Уголовное дело Мусаева уже отдали в суд. Дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее Мусаев уже имел проблемы с законом. В конце 2010-го он выстрелил из травматического пистолета в лицо водителю грейдера, который хотел вытащить фуру из сугроба. За это мужчину отправили за решетку на 2,5 года. Сам он говорил, что конфликт спровоцировал его оппонент на национальной почве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
