В Перми осужден дворник, забывший гранату на автовокзале

Свердловский районный суд вынес приговор жителю Пермского края за незаконное хранение и ношение гранаты РГД-5. Осужденный работал дворником и во время уборки территории обнаружил в мусорной урне возле клуба DOSKI боевую наступательную гранату. Найденный предмет мужчина решил сохранить в бытовом помещении до окончания рабочей смены.
«Позже, после употребления спиртных напитков, он направился на автовокзал, где оставил опасную находку в зале ожидания. Впоследствии граната была обнаружена, что привело к эвакуации пассажиров из здания», — сообщает портал Properm.ru.
Правоохранительные органы оперативно установили личность дворника и задержали его. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В результате рассмотрения уголовного дела суд первой инстанции приговорил мужчину к трем годам лишения свободы и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Также сотрудниками полиции был установлен человек, выбросивший гранату в урну. Им оказался посетитель вышеуказанного клуба. В отношении него возбуждено отдельное уголовное дело, однако информация о его итогах на данный момент отсутствует.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!