Уличные торговцы предлагают арбузы по 52 рубля за килограмм
В Екатеринбурге самые дешевые арбузы продаются в гипермаркете «Окей». Корреспондент URA.RU изучил цены в супермаркетах, уличных ларьках и сравнил их.
В «Окее» килограмм арбузов стоит 18,50 рубля. За 20,99 рубля предлагают арбузы в «Пятерочке». По 29,99 рубля можно приобрести арбузы в «Перекрестке» и «Монетке».
Самые дорогие полосатые ягоды продают в «Гиперболе» и «Светофоре» — по 59 рублей за килограмм. Среди всех проверенных и популярных супермаркетов арбузы не нашлись только в «Чижике».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!