Магазины завалены арбузами в Екатеринбурге: где купить дешевле. Фото

В Екатеринбурге дешевые арбузы продают в гипермаркете «Окей»
Уличные торговцы предлагают арбузы по 52 рубля за килограмм
Уличные торговцы предлагают арбузы по 52 рубля за килограмм Фото:

В Екатеринбурге самые дешевые арбузы продаются в гипермаркете «Окей». Корреспондент URA.RU изучил цены в супермаркетах, уличных ларьках и сравнил их. 

В «Окее» килограмм арбузов стоит 18,50 рубля. За 20,99 рубля предлагают арбузы в «Пятерочке». По 29,99 рубля можно приобрести арбузы в «Перекрестке» и «Монетке». 

Самые дорогие полосатые ягоды продают в «Гиперболе» и «Светофоре» — по 59 рублей за килограмм. Среди всех проверенных и популярных супермаркетов арбузы не нашлись только в «Чижике». 

