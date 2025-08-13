Сколько стоит арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска

В среднем жилье недалеко от вуза можно снять за 25 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в августе 2025 года средняя стоимость аренды квартир возле вузов сейчас достигает 25 тысяч рублей в месяц. При этом дороже всего снимать жилье возле Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Аграрного университета (ЮУрГАУ), сообщила URA.RU челябинский риелтор Татьяна Морозова.

«Съемные квартиры рядом с ЮУрГУ, а именно на улице Лесопарковой, обычные студенты не рассматривают, ведь им нужно бюджетное жилье. Аренда квартир н Лесопарковой стоит 50-100 тысяч рублей в месяц. Вместо этого они снимают квартиры в 10 минутах ходьбы вуза, большинство это устраивает», — пояснила Морозова.

Такое жилье, расположенное в 10-15 минутах от вуза, снимают студенты ЮУрГУ, ЧГИК и ЮУрГАУ. Стоимость съемных брежневок и хрущевок достигает 20-25 тысяч рублей в месяц. При этом студенты медуниверситета арендуют жилье поближе к вузу, в том числе на улице Витебской. В среднем квартиры в пятиэтажках сдаются за 24 тысячи рублей в месяц.

При этом студенты ЧелГУ чаще всего арендуют однокомнатные квартиры в ЖК «Ньютон». Там можно присмотреть студию а 23-24 тысячи рублей в месяц.

снимать «однушку» на Лесопарковой площадью 54,4 квадрата придется за 80 000 рублей в месяц
