Жильцы аварийного дома в Дегтярске (Свердловская область) уже десять лет ждут переселения, несмотря на критическое состояние здания. Об этом сообщил депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Краев, посетивший дом №13 на улице Калинина по жалобе жильцов.
«Увидел своими глазами: дом находится в ужасном состоянии. Стены разрушаются, потолки проседают, на полы страшно наступать, кругом антисанитария. И люди ждут переселения отсюда 10 лет — это ненормально. Куда смотрит глава Дегтярска? Куда смотрит областная администрация? И это только единичный случай, страшно представить, сколько такого по всей Свердловской области», — сказал депутат.
Официально дом не признан аварийным. Однако фактически здание находится в разрушительном состоянии: стены покрыты трещинами, фундамент проседает, кладка рассыпается, кровля протекает, окна выбиты, а в помещениях наблюдается плесень и антисанитария.
В связи с этим Краев взял ситуацию с аварийным домом под личный контроль. Вскоре депутат встретится с главой города и местными депутатами для обсуждения проблемы, а также направит обращения в областную прокуратуру и профильные ведомства.
