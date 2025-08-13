В Дегтярске жильцы развалившегося на глазах дома ждут переселения 10 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рант Краев посетил аварийный дом в Дегтярске
Рант Краев посетил аварийный дом в Дегтярске Фото:

Жильцы аварийного дома в Дегтярске (Свердловская область) уже десять лет ждут переселения, несмотря на критическое состояние здания. Об этом сообщил депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Краев, посетивший дом №13 на улице Калинина по жалобе жильцов.

«Увидел своими глазами: дом находится в ужасном состоянии. Стены разрушаются, потолки проседают, на полы страшно наступать, кругом антисанитария. И люди ждут переселения отсюда 10 лет — это ненормально. Куда смотрит глава Дегтярска? Куда смотрит областная администрация? И это только единичный случай, страшно представить, сколько такого по всей Свердловской области», — сказал депутат.

Официально дом не признан аварийным. Однако фактически здание находится в разрушительном состоянии: стены покрыты трещинами, фундамент проседает, кладка рассыпается, кровля протекает, окна выбиты, а в помещениях наблюдается плесень и антисанитария.

В связи с этим Краев взял ситуацию с аварийным домом под личный контроль. Вскоре депутат встретится с главой города и местными депутатами для обсуждения проблемы, а также направит обращения в областную прокуратуру и профильные ведомства.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жильцы аварийного дома в Дегтярске (Свердловская область) уже десять лет ждут переселения, несмотря на критическое состояние здания. Об этом сообщил депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Краев, посетивший дом №13 на улице Калинина по жалобе жильцов. «Увидел своими глазами: дом находится в ужасном состоянии. Стены разрушаются, потолки проседают, на полы страшно наступать, кругом антисанитария. И люди ждут переселения отсюда 10 лет — это ненормально. Куда смотрит глава Дегтярска? Куда смотрит областная администрация? И это только единичный случай, страшно представить, сколько такого по всей Свердловской области», — сказал депутат. Официально дом не признан аварийным. Однако фактически здание находится в разрушительном состоянии: стены покрыты трещинами, фундамент проседает, кладка рассыпается, кровля протекает, окна выбиты, а в помещениях наблюдается плесень и антисанитария. В связи с этим Краев взял ситуацию с аварийным домом под личный контроль. Вскоре депутат встретится с главой города и местными депутатами для обсуждения проблемы, а также направит обращения в областную прокуратуру и профильные ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...