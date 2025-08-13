13 августа 2025

В импортные авто обяжут подключать российские радиостанции

Требование могут включить в Концепцию развития телерадиовещания
В России могут ввести обязательную предустановку FM-модулей и индустриальных радиоплееров в импортируемые автомобили. Такое предложение озвучено российским медиабизнесом.

«Предустановку FM-модулей и индустриального радиоплеера на импортные автомобили предложили сделать обязательной. Это требование российского медиабизнеса могут включить в разрабатываемую Концепцию развития телерадиовещания», — сообщает РБК.

Ранее в России предложили ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». Кроме того, запрашивается запрет на продажу таких аксессуаров на территории РФ.

