Вучич уехал в командный центр полиции на фоне беспорядков в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в командный центр полиции, чтобы лично координировать действия силовиков — массовые протесты с беспорядками охватили Белград, Нови-Сад, Ниш и другие города страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
«Призываем всех покинуть улицы, чтобы сохранить порядок и мир в Сербии», — подчеркнул Дачич. Он отметил, что полиция пока применяет минимальные меры принуждения.
Глава сербского МИД охарактеризовал происходящее как «чудовищное нападение на государство». Он пообещал, что всех нападавших на сотрудников правоохранительных органов задержат в течение 48 часов.
В ночь на 14 августа произошли беспорядки у офисов Сербской прогрессивной партии в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других населенных пунктах. Студенты и представители оппозиции требовали проведения досрочных парламентских выборов. Во время столкновений протестующие забрасывали здания и полицейские кордоны камнями, палками и пиротехническими изделиями.
По данным МВД, в ходе акций протеста на севере страны за последние сутки пострадали почти 70 человек, включая 16 полицейских. Вучич обратится к нации в среду вечером в 23:30 по местному времени (00:30 четверга мск) из здания Министерства внутренних дел, пишет издание «Вечерне новости».
