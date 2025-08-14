Бывшая Decathlon начала закрываться в России

Сеть спортивных магазинов сократила число своих филиалов на 17 процентов
Сеть магазинов спортивных товаров Desport (бывшая Decathlon) стала закрываться в России. В этом году прекратили работу минимум пять ее магазинов. На это указывают ряд источников.

«Сеть после смены собственника, судя по всему, столкнулась с финансовыми проблемами. С февраля Desport закрыла по крайней мере пять магазинов. До этого под ее управлением находилось 29 точек, получается, что компания сократила их число примерно на 17%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в Москве с 7 августа перестал работать магазин в районе Алтуфьево. С начала лета закрыт магазин в петербургском «Охта молле» — на это указывают отзывы посетителей на «Яндекс картах». Не работают филиалы в подмосковном «Зеленопарке», а также в Самаре и Ногинске. При этом на сайте Desport информации об этом нет, а в самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили.

Ранее в Екатеринбурге также фиксировались закрытия крупных торговых точек других сетей. Схожая тенденция наблюдается и в других регионах, где ритейлеры сокращают присутствие на фоне изменения рыночной ситуации.

