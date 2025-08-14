Признанный иноагентом Быков исчез после переезда в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Писатель* находится в международном розыске
Писатель* находится в международном розыске Фото:

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию и уехал в США. По информации из материалов уголовного дела, в настоящее время его точное местонахождение неизвестно.

«Согласно данным… Быков покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Дмитрий Быков был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года после возбуждения уголовных дел по обвинениям в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Черемушкинский суд Москвы ранее заочно арестовал писателя на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

*Дмитрий Быков — признан в России иноагентом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию и уехал в США. По информации из материалов уголовного дела, в настоящее время его точное местонахождение неизвестно. «Согласно данным… Быков покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дмитрий Быков был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года после возбуждения уголовных дел по обвинениям в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Черемушкинский суд Москвы ранее заочно арестовал писателя на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России. *Дмитрий Быков — признан в России иноагентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...