Чехия профинансировала для Украины 1 млн снарядов через схему с третьими странами

Премьер Чехии: Украина получила миллион снарядов в рамках чешской инициативы
Снаряды для ВСУ финансируют западные страны
Снаряды для ВСУ финансируют западные страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2025 году получила 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, закупленных за счет западных стран в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Благодаря чешской инициативе мы уже поставили на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году», — сообщил Фиала после онлайн-конференции лидеров стран «коалиции желающих», поддерживающей Киев. Его слова передает информационное агентство Чехии.

В 2024 году по этой же программе Украина получила 1,5 миллиона снарядов. Согласно данным чешских СМИ, в 2025 году планируется поставить Киеву 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. Чешская инициатива по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах за счет западных государств выдвинута после 24 февраля 2022 года и получила поддержку около 20 стран.

