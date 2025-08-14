В России утвердили две формы произношения слов «миллион» и «миллиард»

Разработчики словаря отметили, что допустимая форма произношения слова «миллион» - «мильон»
Разработчики словаря отметили, что допустимая форма произношения слова «миллион» - «мильон»

Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук одобрил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард» — «мильон» и «мильярд». Об этом сообщили журналисты после изучения орфографического словаря русского языка как государственного.

«Допустимая форма произношения слова „миллион“ — „мильон“, у „миллиард“ — „мильярд“. Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: „миллионный“ — „мильонный“, „миллиардный“ — „мильярдный“», — рассказали в РИА «Новости». 

В предисловии к изданию подчеркивается, что словарь фиксирует исключительно орфографические нормы и не регулирует вопросы современного употребления лексики. Подобная функция возложена на толковые словари.

Кроме того, в словаре указано, что в его составе преимущественно представлены стилистически нейтральные слова. Однако специфика использования государственного языка в различных сферах обусловила необходимость введения особых помет для некоторых слов — в том числе с целью отражения вариантов разговорного произношения.

В будущем допускается возможность, что разговорный вариант произношения слова «свеклА» станет столь же распространенным, как и установленная литературная норма «свЕкла». Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук сообщила, что, на данный момент нормативным признается исключительно ударение на первый слог — «свЕкла». 

