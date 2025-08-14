Гладков: ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области

Беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области
Беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«...Ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения», — сообщил Гладков в Telegram.

Губернатор напомнил жителям о необходимости быть осторожными и слушать сигналы оповещения. Подробности атаки и информация о ее последствиях уточняются.

Обновлено:

В результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. На здании правительства образовалась небольшая выбоина.

