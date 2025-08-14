14 августа 2025

В ХМАО рушатся цены на популярные иномарки

Средняя цена машин с пробегом в ХМАО упала на 10%
Средняя цена машин с пробегом в ХМАО упала на 10%

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Больше всего снизились цены на автомобили от Mercedes и Kia, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Средняя цена на авто с пробегом в регионе в 2025 году снизилась на 10,1%. Самое заметное снижение показали цены на автомобили марки Mercedes-Benz (-16,2%). При этом среди конкретных моделей лидер по снижению цены — Kia Rio (-18,2%)», — говорится в исследовании.

Ситуацию со снижением цен связывают с дорогими автокредитами. Несмотря на снижение ставки, в зависимости от банка проценты по кредиту доходят почти до 25%. «На подержанные автомобили цена снижается. Это связано с тем, что рынок заморозился. Люди хотят поменять машину, но чтобы это сделать, им надо продать свою. А продать они не могут, потому что кредиты дорогие», — поясняет агентству автоэксперт из Сургута Ринат Салахутдинов.

Одни из самых дорогих машин от Kia можно найти в регионе примерно за пять миллионов рублей, а модель Rio — за два миллиона. Цены на дешевые иномарки начинаются с 50-100 тысяч, но нередко это машины, которые требуют серьезных вложений.

В тоже время стоимость самых дорогих Mercedes с небольшим пробегом в Югре доходит до 25 миллионов рублей. А самые доступные авто выставляют на продажу за 100-300 тысяч. Но нередко это также либо битые, либо старые машины с огромным пробегом.

Ранее URA.RU рассказывало, какие авто чаще арендуют жители ХМАО. Тогда речь шла о Renault Logan и Toyota Camry.

