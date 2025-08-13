Челябинская область вышла на второе место в УрФО по росту зарплат

По росту зарплат Челябинская область заняла второе место на Урале. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, с января работодатели повысили планку на 12%.
«В некоторых регионах УрФО рост предлагаемых зарплат опередил среднероссийские показатели. С начала года подняли показатель на 12%, то есть на 7000 рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Больше остальных повысили зарплатные предложения работодатели ЯНАО. Там индикатор увеличился на 21%, или на 20,5 тысячи рублей. Третье место по динамике взяла Курганская область (рост на 10%, что соответствует 5,9 тысячи рублей). По стране предлагаемая зарплата поднялась на 8%, то бишь на 6,2 тысячи рублей.
В России компании стали предлагать соискателям по 79,6 тысячи рублей. Это медианный показатель. На Урале он ниже и достигает 73,6 тысячи рублей. Среди уральцев самые высокие доходы сложились у сотрудников в ЯНАО (120 тысяч рублей) и ХМАО (89,8 тысячи). Свердловчане получают оклады на уровне средних по округу. У челябинцев зарплата ниже медианных значений. Согласно данным HeadHunter, это 67,2 тысячи рублей.
