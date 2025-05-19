Средняя зарплата в России достигла нового рекорда

В России средний уровень зарплат впервые превысил 91 тысячу рублей. Наиболее динамичный рост доходов зафиксирован среди сотрудников в возрасте до 24 лет, говорится в результатах исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру».
«Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%)», — говорится в итогах исследования, информацию передает ТАСС. Эксперты подчеркнули, что при сохранении текущей динамики по итогам 2025 года данный показатель может приблизиться к 100 тысячам рублей.
Медианная заработная плата (значение, при котором половина работников получает меньше, а вторая половина — больше — прим. URA.RU), также прирастала опережающими темпами. За первые три месяца текущего года ее рост превысил динамику средней зарплаты на 1,7 процентных пункта и достиг 66,7 тысячи рублей. Кроме того, в 13 российских регионах фиксируется повышение доходов населения на более чем 19%. Больше всего зарплаты выросли в Удмуртии (+21,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года), а также в Тульской и Свердловской областях (рост составил 20,1% и 20% соответственно).
Особенно заметно увеличение доходов среди молодых специалистов в возрасте до 24 лет: их средняя заработная плата выросла на 16,7% и теперь составляет 72,5 тысячи рублей. В то же время самые высокие показатели средней зарплаты наблюдаются у работников в возрастных категориях 35–44 года (101,4 тысячи рублей) и 25–34 года (98,7 тысячи рублей).
В исследовании также отметили, что обрабатывающая промышленность остается лидером по уровню оплаты труда. За первые три месяца этого года средняя зарплата в секторе увеличилась на 18,4%, достигнув 95,6 тысячи рублей. Существенный рост также зафиксирован в IT-сфере (+18%, до 147,3 тысячи рублей), а также в областях транспорта и логистики и строительства (+17%, до 107 и 109,5 тысячи рублей соответственно).
Согласно информации от сервиса «Работа.ру», в первом квартале 2025 года средний размер предлагаемых зарплат на российском рынке труда достиг 97,5 тысячи рублей, что на 13% превышает аналогичный показатель за первый квартал 2024 года. Наибольший рост зарплат зафиксирован в секторе финансов и страхования — здесь средние значения увеличились на 19%. В производственной и промышленной сферах, где сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров, рост составил 18,8% по сравнению с прошлым годом. Третью позицию занимает IT-отрасль с увеличением на 18,6%; впрочем, эксперты отмечают, что в данном сегменте значительная часть вакансий размещается без указания конкретных сумм оплаты. Кроме того, существенное увеличение средней предлагаемой зарплаты отмечено в сфере услуг — на 17,7% в годовом выражении.
По величине предлагаемых зарплат лидирует строительный сектор и сфера недвижимости — средний доход составляет 137,3 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает направление транспорта и логистики — работодатели в среднем готовы платить 125,9 тысячи рублей. Также к наиболее доходным относятся вакансии в области производства и промышленности — средняя зарплата по России превышает 107,4 тысячи рублей ежемесячно.
Ежемесячный доход свыше 300 тысяч рублей в России получают токари высокой квалификации, пилоты, стоматологи-имплантологи, IT-специалисты, топ-менеджеры и представители других востребованных направлений. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что также в отраслях нефтегазовой промышленности и финансов зарплаты превышают 350 тысяч рублей в месяц.
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