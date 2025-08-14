ВС РФ сорвали попытку Киева организовать с Западом производство ударных ракет

ВС РФ ударили по стратегически важным военным объектам на Украине
ВС РФ ударили по стратегически важным военным объектам на Украине
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ подтвердили информацию насчет ударов российских военных по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» в Днепропетровской и Сумской областях. Производство Киев организовал совместно со странами Западной Европы. 

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что финансирование процесса создания ракет занималась Германия

 Уточняется, что атаки были совершены с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования. Удары пришлись также по заводам по производству ракетного топлива, ударными БПЛА и конструкторским бюро. В ходе этого были выведены из строя западные системы ПВО. В частности, на территории Днепропетровской области уничтожено четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, обеспечивавшая целеуказание и наведение.

