ВС РФ сорвали попытку Киева организовать с Западом производство ударных ракет

В Минобороны РФ подтвердили информацию насчет ударов российских военных по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» в Днепропетровской и Сумской областях. Производство Киев организовал совместно со странами Западной Европы.
«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что финансирование процесса создания ракет занималась Германия.
Уточняется, что атаки были совершены с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования. Удары пришлись также по заводам по производству ракетного топлива, ударными БПЛА и конструкторским бюро. В ходе этого были выведены из строя западные системы ПВО. В частности, на территории Днепропетровской области уничтожено четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, обеспечивавшая целеуказание и наведение.
