В жилом доме в Таганроге обрушились перекрытия

В Таганроге на улице Октябрьской, 44 Б в одном из многоквартирных домов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после обрушения плиты перекрытия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«С 8.00 сегодняшнего дня ввели режим ЧС в границах дома. Создан оперативный штаб. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к обследованию квартир», — написала Камбулова в своем telegram-канале.
По словам главы города, примерно в 00:20 в подвале под квартирой № 11 произошло обрушение перегородки. В результате этого инцидента обвалились потолочная балка и плита. На всей конструкции здания появились трещины. Пострадавших среди жителей нет.
В здании два крыла. В них проживают 40 человек. После случившегося все жильцы были эвакуированы. При этом в пострадавшей части дома были отключены газоснабжение и водоснабжение. Большинство на данный момент живет у родственников. Шестерых человек разместили в пункте временного пребывания. Камбулова пообещала, что никто из жителей не останется без помощи от городских властей.
Ранее в Астрахани эвакуировали жителей трех подъездов многоквартирного дома на улице Татищева, 10 из-за угрозы аварийной ситуации. Причиной стала деформация плиты перекрытия в подвале, выявленная во время ремонта тепловых сетей.
