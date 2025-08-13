13 августа 2025

Челябинские школьники отправились к Северному полюсу в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Фото

Челябинские школьники отправились к Северному полюсу
Челябинские дети получили уникальную возможность стать участниками экспедиции
Челябинские дети получили уникальную возможность стать участниками экспедиции

Трое школьников из Челябинской области в составе шестой международной арктической экспедиции «Ледокол знаний» отправились к Северному полюсу. Рейс пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск, сообщила пресс-служба областного правительства. 

«В состав международной экспедиции к Северному полюсу вошли трое южноуральских школьников: Стефан Пашко из Снежинска, Никита Юмшанов из Озерска и Всеволод Резванов из Челябинска. Планируется, что участники экспедиции достигнут Северного полюса 17 августа, а возвращение в порт Мурманска состоится 22 августа, в день Государственного флага Российской Федерации», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области на официальном сайте. 

Всего в этом году участие в экспедиции принимают 66 школьников из 21 страны, в том числе из Бразилии, Египта, Китая и других. Во время рейса школьники познакомятся с устройством и работой атомного ледокола, увидят природу Арктики и совершат самое быстрое кругосветное путешествие. 

Сопровождать в поездке их будут российские и зарубежные ученые, специалисты атомной и космической отраслей, блогеры, популяризирующие науку. В числе спикеров — директор центра ядерной физики Института ядерной физики и технологии Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) Суанг Чунг Ле, гендиректор «Росатом Композитные Технологии» Александр Тюнин и другие. 

Побывать на Северном полюсе — мечта многих людей, которая сопоставима с полетом в космос, отметил на церемонии отправления руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. «Попасть на атомный ледокол и принять участие в международной арктической экспедиции „Росатома“ — это действительно уникальная возможность. Те, кто оказался здесь, заслужили эту поездку большим трудом, доказав, что они — лучшие из лучших. Благодаря решениям президента России, для молодых созданы все условия, чтобы каждый смог реализовать свой потенциал», — отметил Гуров. 

