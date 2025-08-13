В Сургуте (ХМАО) перед учебным годом растет спрос на аренду квартир среди студентов. Одними из самых популярных локаций у них стали улицы Университетская, Ивана Захарова и Иосифа Каролинского. Ситуацию URA.RU обсудило с местным экспертом по недвижимости Денисом Кравцовым.
«Арендаторы, даже иногородние, в основном как перспективную рассматривают локации возле университета. Это чаще улица Университетская. Чем ближе, конечно, тем дороже. Ну и дома там не просто панельки, а кирпичные, у которых ценник по городу в целом высокий», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Кравцов.
В ближайших к Сургутскому университету домах аренда однушки, судя по информации на сайте онлайн-объявлений, может обойтись 40-45 тысяч рублей. В более отдаленных районах, например, за улицей Энергетиков или Пролетарским проспектом можно найти за 30-35 тысяч.
«Еще рассматривают улицы Ивана Захарова, Каролинского еще возможно, проспект Ленина», — уточняет эксперт по недвижимости. В этих локациях, как и в большинстве спальников за однокомнатную квартиру придется отдать минимум 20-25 тысяч рублей.
