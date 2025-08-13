13 августа 2025

В Сургуте назвали популярные у студентов локации для аренды квартиры. Инфографика

Студенты массово арендуют квартиры в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенты стараются снять квартиры ближе к университету в Сургуте
Студенты стараются снять квартиры ближе к университету в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) перед учебным годом растет спрос на аренду квартир среди студентов. Одними из самых популярных локаций у них стали улицы Университетская, Ивана Захарова и Иосифа Каролинского. Ситуацию URA.RU обсудило с местным экспертом по недвижимости Денисом Кравцовым.

«Арендаторы, даже иногородние, в основном как перспективную рассматривают локации возле университета. Это чаще улица Университетская. Чем ближе, конечно, тем дороже. Ну и дома там не просто панельки, а кирпичные, у которых ценник по городу в целом высокий», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Кравцов.

Чем ближе к университету, тем выше стоимость аренды
Чем ближе к университету, тем выше стоимость аренды
Фото:

В ближайших к Сургутскому университету домах аренда однушки, судя по информации на сайте онлайн-объявлений, может обойтись 40-45 тысяч рублей. В более отдаленных районах, например, за улицей Энергетиков или Пролетарским проспектом можно найти за 30-35 тысяч.

«Еще рассматривают улицы Ивана Захарова, Каролинского еще возможно, проспект Ленина», — уточняет эксперт по недвижимости. В этих локациях, как и в большинстве спальников за однокомнатную квартиру придется отдать минимум 20-25 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных районах по продаже квартир в Сургуте. По данным «Этажей», чаще всего жилье на вторичном рынке выставляют на продажу в Северном и Центральном районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) перед учебным годом растет спрос на аренду квартир среди студентов. Одними из самых популярных локаций у них стали улицы Университетская, Ивана Захарова и Иосифа Каролинского. Ситуацию URA.RU обсудило с местным экспертом по недвижимости Денисом Кравцовым. «Арендаторы, даже иногородние, в основном как перспективную рассматривают локации возле университета. Это чаще улица Университетская. Чем ближе, конечно, тем дороже. Ну и дома там не просто панельки, а кирпичные, у которых ценник по городу в целом высокий», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Кравцов. В ближайших к Сургутскому университету домах аренда однушки, судя по информации на сайте онлайн-объявлений, может обойтись 40-45 тысяч рублей. В более отдаленных районах, например, за улицей Энергетиков или Пролетарским проспектом можно найти за 30-35 тысяч. «Еще рассматривают улицы Ивана Захарова, Каролинского еще возможно, проспект Ленина», — уточняет эксперт по недвижимости. В этих локациях, как и в большинстве спальников за однокомнатную квартиру придется отдать минимум 20-25 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных районах по продаже квартир в Сургуте. По данным «Этажей», чаще всего жилье на вторичном рынке выставляют на продажу в Северном и Центральном районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...