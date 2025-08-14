Основатели косметической империи разобьют новый сквер в центре Екатеринбурга. Фото

Основатели «Золотого яблока» построят сквер за 150 миллионов рублей возле УрГЭУ
Строительство хотят закончить осенью 2026 года
Строительство хотят закончить осенью 2026 года Фото:

Основатели сети косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» Иван Кузовлев и Максим Паняк займутся возведением сквера возле Уральского государственного экономического университета. На реализацию проекта выделят около 150 миллионов рублей, рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Недавно с инициативой благоустроить сквер в Екатеринбурге ко мне обратились основатели „Золотого яблока“ Иван Кузовлев и Максим Паняк», — написал Паслер в своем telegram-канале. Вместе с этим бизнесмены примут участие в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера.

На пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева высадят деревья, разобьют цветники, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, а также установят шезлонги, уличные кресла и скамейки. Работы на участке уже ведутся, закончить их планируют осенью 2026 года.

Фото:
Фото: telegram-канал Дениса Паслера
Фото: telegram-канал Дениса Паслера
Фото: telegram-канал Дениса Паслера

