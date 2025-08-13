В Тюмени на месяц закрыли проезд по одной из улиц

Проезд закрыт до 14 сентября
Участок дороги на улице Ирбитской в Тюмени перекрыли для проезда на месяц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«С 14 августа по 14 сентября прекращено движения транспорта по дороге на улице Ирбитской, от Луначарского до Нагорной. Причина — выполнение работ по технологическому присоединению объекта строительства к инженерным сетям», — рассказали в мэрии.
Объехать перекрытие можно по улицам Нагорной, Луначарского и Казанской. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени после ремонта на месяц раньше откроют проезд по Ленина.
