В екатеринбургском аэропорту Кольцово заметили двух медведей, которых доставили самолетом из Алматы (Казахстан). Зверей отправили в местный зоопарк, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«Самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского медведя Алма далее последовали в Екатеринбургский зоопарк», — пояснили в ведомстве. Авиаперевозку контролировали сотрудники Россельхознадзора.
По итогам проверки нарушений в перевозке специалисты не обнаружили. «Медведи прибыли в специальных контейнерах, обеспечивающих безопасность и комфорт во время перелета», — пояснили они.
