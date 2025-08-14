В аэропорту Екатеринбурга заметили двух медведей. Фото

Хищников увезли в екатеринбургский зоопарк
Хищников увезли в екатеринбургский зоопарк Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово заметили двух медведей, которых доставили самолетом из Алматы (Казахстан). Зверей отправили в местный зоопарк, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«Самец гималайского медведя по кличке Айсар и самка тяньшанского медведя Алма далее последовали в Екатеринбургский зоопарк», — пояснили в ведомстве. Авиаперевозку контролировали сотрудники Россельхознадзора.

По итогам проверки нарушений в перевозке специалисты не обнаружили. «Медведи прибыли в специальных контейнерах, обеспечивающих безопасность и комфорт во время перелета», — пояснили они.

Фото:
Фото:

