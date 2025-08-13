13 августа 2025

В ХМАО завуч отделалась штрафом за майнинг крипты в здании школы

Югорчанка заплатила штраф за майнинговую ферму в здании школы
В Нефтеюганске заместитель директора школы организовала майнинг-ферму в подсобном помещении по просьбе сына. Районный суд признал ее виновной в злоупотреблении полномочиями и назначил штраф 30 000 рублей, сообщили URA.RU в суде.

«Подсудимой вынесен обвинительный приговор. Штраф в 30 000 рублей и конфискация имущества», — рассказали в суде. Там уточнили, что женщина полностью возместила ущерб, а майнинговое оборудование изъято в пользу государства.

По данным прокуратуры, в январе 2023 года ферма, установленная в подсобном помещении школы, потребляла электроэнергию учреждения, из-за чего ущерб составил 680 тысяч рублей. До изъятия оборудования женщина успела получить более миллиона рублей, которые переводила на счет сына.

