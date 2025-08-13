Высокопоставленный священник призвал перенести День города в Екатеринбурге

Настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге архимандрит Гермоген (Еремеев) призвал власти перенести День города из-за совпадения даты праздника с началом Успенского поста. Он заявил, что сам бы с радостью принял участие в гуляниях, но не может из-за церковных канонов.
«Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!» — передает telegram-канал Храма на Крови слова священника.
Помимо этого, проведение Дня города во время поста он назвал «неуважением к православным христианам и их традициям». Еремеев пояснил, что пойти на городской праздник «будет просто не по христиански». «По этой же причине не могут принимать участие и тысячи православных христиан», — подчеркнул настоятель храма.
Екатеринбург отметит День города 16 августа. В этот день будет бесплатным проезд в общественном транспорте, метро продлит режим работы, а еще выступят 10 звезд, но придется приноровиться к ограничениям и запретам. Вся важная информация по грядущему мероприятию — в инструкции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!