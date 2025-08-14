Чай, скандал и сухари: Бастрыкину и Жоге пожаловались на екатеринбургского журналиста

Жителей Камышлова (Свердловская область) возмутило поведение журналистов телеканала «Крик-ТВ», которые пытались вручить председателю камышловской думы Татьяне Чикуновой сухари и чай. Тем самым телевизионщики якобы намекали женщине на скорый срок в тюрьме. Свой перформанс они устроили на траурно-торжественном митинге в Аллее Славы, куда горожане пришли почтить память героев СВО. Очевидец сцены Сергей Тетерин рассказал URA.RU, что многие расценили случившееся как оскорбление памяти воинов.
«Когда Чикунова общалась с матерями погибших, журналист „Крик-ТВ“ Алексей Кузнецов позволил себе оскорбительные и безобразные действия. Он пытался вручить ей пакеты с сухарями и чаем, намекая на тюремное будущее, вел себя дерзко и навязчиво. В итоге председатель думы, мэр города и глава совета ветеранов были вынуждены уйти. Мы считаем, что этот дикий поступок осквернил память защитников Отечества и чувства граждан, пришедших почтить эту память», — сказал Тетерин.
Камышловцы написали обращение с просьбой проверить обстоятельства инцидента. Оно направлено главе СКР Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге и свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. «Это не обращение в защиту Чикуновой. Мы просто уверены, что подобные действия не должны оставаться безнаказанными, так как именно безнаказанность ведет к росту преступности и экстремизму, подрыву доверия ко всей правовой системе», — подчеркнул Тетерин.
Корреспондент обратился за комментарием в саму телекомпанию. Там пояснили, что выбрали торжественное мероприятие потому, что «она [Чикунова] бегает от съемочной группы и СМИ. Он [Кузнецов] вручил сухари потенциальной коррупционерке, уголовщине, председателю думы. Проверка прокуратуры документально прошла, все доказано, сейчас будет возбуждено уголовное дело», — заявили в «Крик-ТВ».
