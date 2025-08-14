Хлеб и колбаса подорожали в Свердловской области

В Свердловской области за неделю сильнее всего выросли цены на пшеничный хлеб, вареную колбасу и огурцы. Актуальная аналитика опубликована на сайте Свердловскстата.
Согласно данным в период с 4 по 11 августа, хлеб в среднем продавали по 120,89 рубля за килограмм, тогда как неделю назад он стоил 119,15 рубля (+1,46%). Вареная колбаса стала стоить 548,59 рубля за килограмм в среднем вместо 542,09 рубля (+1,19%).
Огурцы подорожали на 2,08% за неделю — до 95,93 рубля в среднем. Печенье стало стоить в среднем 295,53 рубля (+1,15%), сухие молочные смеси для детского питания — 1277,10 рубля в среднем (+0,49%).
В то же время заметно подешевела капуста — до 37,62 рубля в среднем (-13,7%). Также снизились цены на сливочное масло, полукопченую колбасу, творог.
